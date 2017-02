Seppe Smits wordt tiende op WB snowboard Big Air in Quebec

Snowboarder Seppe Smits is zaterdag als tiende geëindigd op de wereldbekermanche big air in het Canadese Quebec. Hij totaliseerde in de finale 109,50 punten en werd daarmee laatste. De zege ging in deze discipline, die in 2018 olympisch wordt, naar de Canadees Mark McMorris met 189,50 punten.

Smits opende met een cab1440, een bijzonder moeilijke en technische sprong. Bij zijn tweede en derde poging kon hij de back tripel 1440 net niet landen.

Seppe Smits klonk achteraf tevreden. “De condities waren bijzonder zwaar want naast Big Air stonden er vanochtend nog de kwalificaties voor slopestyle op het programma (waarvoor Smits en Sebbe De Buck de finale haalden, red). De weersomstandigheden (-25° en ijzige pistes) zaten niet mee waardoor elk foutje werd afgestraft. Uiteindelijk ben ik erg tevreden dat ik in deze moeilijke omstandigheden toch mijn cab1440 opnieuw heb kunnen landen. Die back 14 zit wel klaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik die trick snel onder de knie ga hebben.”

Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer strandden in de kwalificaties. In de kwalificaties van de slopestyle haalden Seppe Smits en Sebbe De Buck allebei de finale met zestien. Smits werd in de eerste reeks tweede met 90,25 punten, De Buck in de tweede reeks vierde met 82,25 punten. De finale wordt zondag afgewerkt.