Paolo Lorenzi en Victor Estrella Burgos spelen finale op ATP-toernooi in Quito

De 35-jarige Italiaan Paolo Lorenzi (ATP-46) en de 36-jarige Dominicaan Victor Estrella Burgos (ATP-156) spelen zondag de finale van het met 482.060 dollar gedoteerde ATP-toernooi in het Ecuadoraanse Quito. In de halve finales won derde reekshoofd Lorenzi zaterdag met 6-1 en 6-4 van het Spaanse tweede reekshoofd Albert Ramos (ATP-30) en schakelde Estrella Burgos het Braziliaanse vierde reekshoofd Thomaz Bellucci (ATP-100) met 7-6 (7/4) en 7-6 (7/3) uit.

Estrella Burgos kan het graveltoernooi een derde keer op rij winnen. Vermits het toernooi nog maar aan zijn derde editie toe is, is hij dan ook de enige naam op de erelijst. De halve finale tussen Estrella Burgos en Bellucci was een heruitgave van de finale van vorig jaar. Toen won Estrella Burgos met 4-6, 7-5 (7/5) en 6-2. Een ander toernooi heeft Estrella Burgos niet op zijn palmares, hij schopte het elders ook nooit tot een finale. Ook voor Lorenzi wordt het de derde ATP-finale. In 2014 was hij runner-up in Sao Paulo, in 2016 winnaar in Kitzbühel.

Het wordt de eerste ontmoeting tussen Estrella Burgos en Lorenzi in het ATP-circuit. In challengertoernooien stonden de twee drie keer eerder tegenover elkaar en trok Lorenzi telkens aan het langste eind.