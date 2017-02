Herentals - De 35-jarige Bieke Baeten (sp.a) wordt de nieuwe schepen in Herentals. Ze vervangt haar partijgenoot Jan Bertels en neemt de bevoegdheden Jeugd, Kinderopvang en ICT op zich. Bertels wordt burgemeester na het ontslag van Jan Peeters.

Baeten werd in 2012 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid. Ze was tot hiertoe lerares in het middelbaar beroepsonderwijs. Die job zal ze tijdelijk stopzetten.