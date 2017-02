VIDEO. “Roep van stervende grienden is hartverscheurend”

De meeste van de 240 walvissen die zaterdag op een strand in Nieuw-Zeeland aanspoelden, konden worden gered. Natuurbeschermers slaagden erin om de dieren bij hoogwater opnieuw in de zee te drijven. Maar het blijft bang afwachten of de dieren niet opnieuw aan land zullen komen, ze bevinden zich immers nog altijd in de baai bij Farewell Spit.