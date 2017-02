Agenten geven hond stroomstoot om zijn baasje te kunnen arresteren

Zijn baasje liep al telefonerend over straat wanneer twee agenten zijn kant op komen en hem proberen te arresteren. De angstige hond probeert zijn baasje te verdedigen, maar krijgt al na enkele seconden een schot van een taser te verwerken.

De worsteling werd vastgelegd door de dashcam van de combi. Op de beelden zie je hoe de hond een stroomstoot krijgt en buiten beeld spurt. Wat er met het dier gebeurde is niet duidelijk.

Er volgt meteen een worsteling tussen de agenten en het baasje van de hond, die duidelijk niet weet wat er aan de hand is en vraagt waarom hij gearresteerd wordt. De agenten dragen hem simpelweg op om mee te werken en geven verder geen antwoord. De jongeman vraagt opnieuw: “Je hebt net mijn hond neergeschoten, wat is er aan de hand. Ik weet niet waar dit over gaat?”

De man in kwestie is momenteel verwikkeld in een rechtszaak tegen de Amerikaanse stad Tallahassee. Hij klaagde de stad aan omdat hij in 2014 zonder reden gearresteerd werd en zijn hond een stroomstoot kreeg. Deze beelden worden door de man gebruikt om zijn gelijk te bewijzen. De politie van Tallahassee wil niet reageren op de kwestie.