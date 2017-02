Extra subsidies voor ‘groene’ vrachtwagens

Transportbedrijven die extra investeren in milieuvriendelijkere vrachtwagens kunnen rekenen op een financieel duwtje in de rug van de Vlaamse overheid. Dat kondigt minister van Mobiliteit Ben Weyts zondag aan.

De wet legt al milieuvereisten op aan transporteurs. Maar wie zelf investeert in maatregelen die verder gaan, verdient steun, aldus Weyts. Het gaat dan bijvoorbeeld om roetfilters of SCR-systemen (die de stikstofoxide-uitstoot tot nul herleiden), of om koelscheidingswanden. Er is ook aandacht voor investeringen die het brandstofverbruik naar beneden halen, zoals bijvoorbeeld aanpassingen die de luchtweerstand van een vrachtwagen verminderen.

Ook ingrepen die zorgen voor minder geluidshinder (geluidsarme banden, vloeren, laadkleppen,...) kunnen rekenen op financiële steun. En dat geldt ook voor maatregelen om het rijcomfort voor de chauffeur te verhogen (ergonomische stoel of gecertificeerde ligslaaplaats) of voor maatregelen zoals alarminstallaties, satellietlocatiesystemen of speciale ‘panic buttons’ waarmee de hulpdiensten kunnen worden verwittigd.

De financiële steun kan oplopen tot 80 procent van het investeringsbedrag, maar omwille van Europese regelgeving gaat het om maximaal 100.000 euro over drie jaar, verduidelijkt het kabinet-Weyts. Het subsidiesysteem zal retroactief gelden voor alle investeringen sinds 1 januari. Binnen enkele maanden zullen transporteurs de subsidieaanvraag kunnen doen via een website.

Vorige week maakte Weyts al bekend dat de sector kan rekenen op financiële steun als ze investeert in verkeersveilige vrachtwagens.