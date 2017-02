Antwerpse cabarettrio De Hygiena’s wint Leids Cabaret Festival

Antwerpen - Het Antwerpse cabarettrio “De Hygiena’s” hebben zaterdag de juryprijs van het Leids Cabaret Festival gewonnen. Felix Heezemans mocht de publieksprijs mee naar huis nemen.

Het trio de Hygiena’s, bestaande uit Antwerpenaren David Vennix en Tom De Rons (beiden 37 jaar) en Boortmeerbekenaar Jeroen Maris (34), verraste de jury positief met hun “Vlaamse absurdisme”. Volgens de deskundigen laat het drietal met hun vaart en rolverdeling zien dat ze zich kunnen onderscheiden van de vele solisten in de theaters. “Met hun van veel fantasie getuigende absurde invallen hebben de Hygiena’s ons verrast en nieuwsgierig gemaakt naar méér”, aldus het juryrapport.

Vorig jaar won Martijn Kardol zowel de jury- als de publieksprijs. De prijs voor jong cabarettalent werd eerder gewonnen door onder anderen Lebbis en Jansen, Sanne Wallis de Vries, Najib Amhali en Javier Guzman.

Compleet onverwacht

“Compleet onverwacht.” Zo omschreven De Hygiëna’s het succes eerder in Gazet van Antwerpen. “Voor we ons inschreven voor het festival hadden we amper twee keer samen opgetreden, vooral omdat de uitbater van comedycafé The Joker ons zo had gepusht.”

Voordien schreven ze al weleens moppen op café, maar dat deden ze enkel om zichzelf te plezieren. “Achteraf verdween alles gewoon in de prullenbak.” Na hun optreden in The Joker hadden De Hygiëna’s de comedymicrobe te pakken en besloten ze zich in te schrijven voor het Leids Cabaretfestival. “We gingen er van uit dat dat veel te hoog gegrepen was, maar vielen de voorbije dagen van de ene verbazing in de andere.”