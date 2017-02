Overdag op skipiste, ’s avonds in hotdogkraam

Rumst -

Overdag je hobby uitoefenen en ’s avonds geld verdienen om dat te verantwoorden. Dat is het doel van creatieveling Junior Roose uit Reet. En dus verblijdt hij in de Zwitserse Alpen in zijn foodtruck après-skiënde feestneuzen met hotdogs. De opbrengst? Ruimschoots voldoende om in de week zelf al snowboardend te genieten van de bergen.