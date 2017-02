Moeder die drie dagen spoorloos verdween terecht: “Ze was helemaal van de kaart”

Drie dagen nadat ze spoorloos verdwenen was, heeft de politie Madalena Gutierrez Jove (39) uit Geraardsbergen, levend teruggevonden. De moeder van twee werd aangetroffen in haar auto in Doornik, vijftig kilometer van haar woonplaats. “Ze was helemaal gedehydrateerd en van de kaart”, zegt een politiebron aan Het Nieuwsblad op Zondag.

Madalena ‘Eva’ Gutierrez Jove (39) had woensdagochtend rond 8.30 uur haar zoontje afgezet aan de poort van het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen, zoals elke dag. Maar daarna kwam ze niet meer naar huis. Toen haar man, een politieman, thuiskwam van zijn werk, verwittigde hij meteen de hulpdiensten.

Speurders vreesden het ergste. “Een moeder die haar kinderen achterlaat. Dat ziet er slecht uit”, klonk het al meteen. Een spoor was er niet meteen. De echtgenoot werd ondervraagd, zoals gebruikelijk is. Maar het was al snel duidelijk dat de man niets met de zaak te maken had. Het koppel staat bij de buren in de Onkerzelestraat in Geraardsbergen aangeschreven als een vriendelijk en liefdevol paar.

Wanhoopsdaad

Er waren bovendien nog andere pistes. Vrienden wisten dat Madalena het moeilijk had. Precies acht jaar geleden overleed haar drie maanden oude zoontje en rond deze tijd had ze het altijd heel zwaar. Daarbij kwam nog dat ze onlangs haar werk in een parfumeriewinkel verloor. Vrienden en kennissen vermoeden dat Madalena, die de roepnaam Eva heeft, er helemaal door zat.

“Ook andere jaren heeft ze het altijd moeilijk begin februari. Het verlies van haar zoontje weegt dan extra zwaar. Nu komt er nog bij dat ze haar job verloor. Mogelijk was het haar allemaal even te veel geworden”, luidde het. Er werd gevreesd voor een wanhoopsdaad. Maar ook een ongeval of een moord durfde men niet uitsluiten.

Zelfs niet gedronken

Drie dagen werd er met man en macht gezocht, maar zaterdagochtend trof de politie in Doornik dan de witte Fiat 500 aan, haar auto die ook in het opsporingsbericht vermeld staat. “De vrouw zat gewoon achter haar stuur. Ze was helemaal van de kaart en helemaal gedehydrateerd. Maar levend en wel”, klonk het opgelucht.

Waar de vrouw drie dagen lang verbleef, is nog niet duidelijk. Al lijkt het erop dat ze al die tijd haar auto amper verlaten heeft, zelfs niet om te drinken. Waarom ze vertrok, is evenmin al uitgeklaard.