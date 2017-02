Obbi Oulare loodst Willem II naar de zege met eerste doelpunt

Brussel - Willem II heeft zaterdag met 0-2 gewonnen van Vitesse op de 22e speeldag van de Nederlandse Eredivisie. Watford-huurling Obbi Oulare maakte het tweede doelpunt in de toegevoegde tijd van de wedstrijd.

Met Obbi Oulare en Derrick Tshimanga stonden twee Belgen aan de aftrap bij Willem II voor de uitwedstrijd tegen Vitesse. Met Jordy Croux en Dries Wuytens begonnen er ook nog eens twee op de bank bij de Tilburgers. Funso Ojo ontbrak door een blessure. Het was pas na 84 minuten dat het eerste doelpunt viel via Dico Koppers. Diep in de toegevoegde tijd (96’) deed Obbi Oulare de boeken toe via een snel uitgespeelde tegenaanval.

Oulare en Tshimanga speelden de volledige wedstrijd, Croux viel in na 77 minuten en Wuytens na 91 minuten. Willem II staat nu op de elfde plaats met 25 punten, Vitesse blijft hangen op de zesde plaats met 33 punten.

