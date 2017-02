Nederlaag voor AA Gent na flater in slotfase

AA Gent gaat gefrustreerd naar huis: na een 0-1 verlies na een enorme flater van doelman Kalinic is Play-Off 1 plots veraf. De Buffalo’s moeten in de vier resterende wedstrijden voorbij Genk en KV Mechelen om zich te plaatsen. Eupen is zo goed als zeker van de redding.

Eupen begon snedig aan de partij en Luis Garcia trapte in de openingsminuut al op de brede schouders van doelman Kalinic. AA Gent ontwaakte langzaam maar vond geen antwoord op de dubbele afweergordel van de Panda’s. Doelman Van Crombrugge redde een kopbal van Coulibaly. Aan de overzijde krulde Luis Garcia een vrije trap net naast en de Spanjaard vond doelman Kalinic op zijn weg met een nieuwe krulbal.

Sterke doelman

Ook in de tweede helft bleef Gent onder de verwachtingen presteren -al voerde het de druk wel op. Onder meer Kubo was tweemaal gevaarlijk, maar Van Crombrugge beweest voor de zoveelste keer dit seizoen zijn waarde voor de Oostkantonners. Dat deed hij zeven minuten voor tijd alweer toen Moses Simon uitpakte met een knappe omhaal.

Bijna 0-1

Vlak voor tijd kreeg Jeffren nog dé kans op de 0-1: de Venezolaan dook alleen op voor Kalinic, tikte de bal onder de boomlange doelman...en zag hoe Esiti net op tijd terug was om het leer van de lijn te keren. Kans verkeken? Nee hoor: even later was het wel raak, al was dat vooral de schuld van Kalinic. De drie miljoen dure doelman trapte over de bal, Eupens ‘verloren zoon’ Onyekuru maakte simpel af: 0-1.

Foto: Photo News

Slechte zaak in klassement

Door de onverwachte nederlaag blijft AA Gent met 40 punten op de achtste plaats hangen. Genk en Mechelen hebben 41 punten, Charleroi 43. Met matchen op Standard en Waasland-Beveren en thuis tegen Moeskroen en KV Mechelen lijkt alles nog mogelijk voor de strijd om Play-Off 1. Eupen staat vijf punten voor op Moeskroen, is ook Westerlo voorbij en lijkt dus gered.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News