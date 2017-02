Giants in eigen huis onderuit, leider Oostende wint vlot van Bergen

De Antwerp Giants konden op het eigen parket niet winnen van Willebroek. Ondanks een uitstekend laatste quarter ging de nummer twee in de stand onderuit. Leider Oostende liet zich niet verrassen door Bergen.

Antwerp Giants 83-88 Willebroek

De Antwerp Giants moesten op eigen terrein hun meerdere erkennen in de buren uit Willebroek. Het was voor de bezoekers de eerste keer dat ze erin slaagden om te winnen op het parket van de havenploeg. Man van de match bij Willebroek was een ex-speler van de Giants. Dennis Donkor stuwde zijn ploeg naar de overwinning met 26 punten.

Vooral in de eerste twee quarters kwam de thuisploeg er niet aan te pas. In het laatste deel ban de wedstrijd kwam het nog wel dichtbij, maar de kloof was te groot om helemaal te dichten.

Quarters: 15-26, 16-23, 26-23, 26-16

Topschutters Antwerp: Clark 27, Anderson 21

Topschutters Willebroek: Donkor 26, Channels 18

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Oostende 82 -66 Bergen 82-66

Oostende kende thuis geen problemen met Bergen. Nadat Bosco de bezoekers 2-8 voorop bracht, driepunterde Gillet zijn team bij 14-12 aan de leiding. Kuridza en Kesteloot verhoogden het verschil tot 22-15. Met tien punten hield Mann Bergen in koers. aan 36-36 langszij. Djordjevic bezorgde de kustploeg een kleine bonus (41-39) halverwege het duel. Oostende schroefde de verdediging na de rust toe en mengde zich beter in de luchtgevechten. Bovendien pakten Gillet en Kesteloot met knappe driepunters uit. Een Oostendse 15-0 in minder dan zes minuten leidde naar 61-45 iets voor het halfuur. Vroeg in het vierde kwart ovrschreden een onvermoeibare Mwema en een de twintigpuntengrens: 72-50. De negende thuiszege op rij stond vast

Quarters: 22-17, 19-22, 20-9, 21-18

Topschutters Oostende: Mwema 13, Boukichou 12, Kesteloot 12

Topschutters Bergen: Mann 18, Lasisi 14

Foto: Rudy DECLERCK

Foto: Rudy DECLERCK

Limburg United - Leuven 91-73

Vrijdag al rekende Limburg United simpel af met Leuven. In het eerste en derde quarter duwden de Limburgers door, Leuven was een maatje te klein.

Quarters: 27-17, 18-18, 29-17, 17-21

Topschutters Limburg: Simons 15, Tuttle 14, Jansen 13

Topschutters Leuven: Billbury 28, Bako 15, Delalieux 9.