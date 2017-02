Veertigduizend sneeuwklokjes in Arboretum

Kalmthout - Het Sneeuwklokjesweekend in Arboretum Kalmthout kende zaterdag al een enorme toeloop. Ook zondag kan u nog terecht in de botanische tuin voor een tentoonstelling, lezing en rondleiding.

Tijdens het Sneeuwklokjesweekend kunnen bezoekers een tentoonstelling bezoeken in het Van Geertenhof in het arboretum van Kalmthout. Daarnaast kan je ook unieke exemplaren kopen van kwekers.

Sneeuwklokjes zijn bolgewasjes waarvan de meerderheid midden in de winter bloeien. “Naast het gewone sneeuwklokje (Galanthus nivalis), zijn er nog heel veel andere sneeuwklokjes", zegt conservator Bram Rammeloo. "Er bestaan zelfs gele, groene, dubbele, heel hoge of juist heel lage exemplaren. De varia is groot als je op de details gaat letten. Dit weekend hebben we ongeveer 50 cultivars, van sommige slechts een tiental, van andere honderd tot duizenden.”

Uniek en bijzonder op de tentoonstelling in het Van Geertenhof zijn de 19de eeuwse potten waarbij de bolgewasjes langs de onderkant worden ingeplant. "Het zal niet lang meer duren eer de sneeuwklokjes gaan bloeien", zegt de conservator. "Dat vormt dan een prachtig geheel. De tentoonstelling geeft ook fotografen de kans om het sneeuwklokje van dichtbij te fotograferen.”

Ook in de tuin zelf kunnen bezoekers terecht, al vallen de sneeuwklokjes niet zo hard op door de sneeuw. Maar wie goed kijkt ziet de kopjes trots boven de sneeuw uitkijken. “In totaal beschikken we over ongeveer veertigduizend sneeuwklokjes die verspreid staan over het hele Arboretum”, zegt Bram Rammeloo. “Dat komt omdat we er elk jaar nieuwe aanplanten. Ook andere winterbloeiers staan momenteel te pronken in de tuin. Naast sneeuwklokjes kan je ook nog volop genieten van de hamamelis of toverhazelaars. Ook deze plant groeit in de winter, ongeacht koude of sneeuw. Ze hebben gele, oranje en rode bloemen op kale takken en verspreiden een krachtig, maar heerlijk zoet parfum."



www.arboretumkalmthout.be