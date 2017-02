Zeventigtal mensen bevangen door CO in nieuwe karting

In Waver zijn een zeventigtal bezoekers bevangen geraakt door CO-dampen in een nieuwe karting. Volgens Sudinfo zijn een zeventiental er erg aan toe. Ze zijn naar ziekenhuizen in de buurt overgebracht.

Verscheidene getuigen meldden aan RTL-TVi vanavond dat aan de nieuwe karting aan de boulevard de l’Europe sirenes te horen waren. Brandweerwagens, ambulances politieauto’s stroomden toe. Volgens een brandweerman ter plaatse waren verschillende bezoekers een CO-vergiftiging opgelopen.

De stad Waver kondigde omstreeks 21.30 uur op haar Facebookpagina aan dat het rampenplan werd afgekondigd. “De hulpdiensten zijn ter plaatse. De slachtoffers worden opgevangen.” In het gebouw waren vanavond een 150-tal personen aanwezig.

Afzuiginstallatie

Volgens Sudinfo zijn een zeventiental mensen er erg aan toe. Een vijftigtal anderen raakten ’maar’ licht bevangen. Ze zijn allemaal bevangen door de uitlaatgassen van de karts, luidt het. Normaal was de opening van de karting pas voorzien op dinsdag 14 februari. Maar vanavond mochten professionele piloten de baan al uittesten in het bijzijn van genodigden. Het afzuigsysteem in de karting zou niet naar behoren hebben gewerkt.