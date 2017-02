KV Mechelen blijft in strijd voor Play-Off 1 na zege in Kortrijk

KV Mechelen blijft volop in strijd voor Play-Off 1. Het ging op het veld van KV Kortrijk met 0-2 winnen. Uros Vitas bezorgde zijn ploeg de zege met twee vrije trappen, Kortrijk eindigde de partij met tien man.

KV Kortrijk leek de crisis een beetje te hebben bezworen na een zes op zes, maar tegen Malinwa moest het snel achtervolgen. Na een fout van Rolland op Kolovos mocht Vitas aanleggen van net buiten de zestien. Dat deed de Servische verdediger met verve, want hij krulde het leer over de muur in de verte hoek. Kortrijk was niet in staat om de vroege tegenslag te boven te komen en de bezoekers uit Mechelen bleven dominant. Matthys en Osaguano zorgden voor gevaar, maar konden Sifakis niet kloppen.

Gaandeweg probeerde Kortrijk zijn voet te zetten naast Mechelen, Saadi en Ouali zorgden voor lichte dreiging, maar een autoritaire Coosemans smoorde alles in de kiem. Sifakis haalde vervolgens nog opgelucht adem als hij een pegel van Chen en kopbal van Rits naast zag gaan.

Kortrijk moest met een ander gezicht uit de kleedkamer komen als het nog iets wilde rapen, maar dat gebeurde niet. In een kansarme tweede helft werd op het uur de wedstrijd in een beslissende plooi gelegd. Barbaric haalde Filipovic neer aan de rand van de zestien en kreeg zijn tweede gele kaart. Vitas zette zich opnieuw achter bal en jawel, de Serviër deed zijn huzarenstukje netjes over. Sifakis stond erbij en keek ernaar. De strijd was gestreden en Kortrijk was nu helemaal niet meer bij machte om nog terug te vechten.