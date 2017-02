Kevin De Bruyne: “Er komt zeker broer of zus voor Mason”

Kevin De Bruyne keerde voor het Gala van de Gouden Schoen even terug uit Manchester. De 25-jarige middenvelder van Manchester City straalde daarbij van geluk. “Er is niets beter dan thuiskomen en de lach van je kind te zien. Dat is mijn leven nu: voetbal en mijn familie. Ik ben daar heel tevreden over en heb geen reden tot klagen”, aldus De Bruyne tegen Stadion.

Volgens de Bruyne komt er zeker een broer of zus voor Mason, die binnenkort één jaar oud wordt. “Voorlopig zeggen we dat we drie kinderen willen. Niet onmiddellijk, we willen er wat tijd tussenlaten”, aldus zijn verloofde Michèle Lacroix. “We zijn dat van plan”, voegt de voetballer zelf toe. “Maar nog niet op dit moment. Het is nu al druk genoeg. We hebben tijd en zijn nog heel jong. Dat komt later wel. Eerst nog trouwen.”