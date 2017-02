Hitlers geboortestad wil lookalike van de man vervolgen

Hij lijkt op Adolf Hitler -met het kenmerkende snorretje en de haarsnit-, hij kleedt zich als Adolf Hitler en hij wandelt regelmatig door de straten van Hilters geboortestad, Braunau am Inn in Oostenrijk. De lokale politie wil nu heel graag weten wie de man is, want ze willen hem vervolgen wegens het vergoelijken van de voormalige leider van nazi-Duitsland. Dat meldt de krant Oberöterreichische Nachrichten.

De voorbije dagen hebben verschillende inwoners van het stadje naar de ordediensten gebeld met de melding dat er een lookalike van Hitler rondwandelt in de straten.

“Het vereren van Adolf Hitler is strafbaar”, zo laat de lokale procureur Alois Ebner, weten.

Hitler werd in Braunau am Inn geboren op 20 april 1889. Het huis waarin hij geboren werd, staat er nog steeds en is voorwerp van een discussie tussen de staat en de eigenaar. De staat wil de eigenaar onteigenen om het huis met de grond gelijk te maken. Op die manier wil men vermijden dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi’s. De eigenaar verzet zich tegen die plannen en trok naar de rechter.

