Magali Kempen heeft zaterdag, aan de zijde van de Amerikaanse Shelby Talcott, het dubbelspel van het ITF-toernooi van Sharm El Sheikh (hardcourt/15.000 dollar) op haar naam geschreven.

Kempen en Talcott versloegen in de finale in 1 uur en 34 minuten de Zwitserse Brenda Njuki en de Oostenrijkse Marlies Szupper. De Belgisch-Amerikaanse tandem won in twee sets (7-6 (7/5) en 6-2).

Voor de 19-jarige Kempen is het de achtste dubbeltitel op haar palmares.