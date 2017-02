Van der Poel soleert naar zege én Superprestige-winst in Middelkerke

In de Superprestige-cross van Middelkerke heeft Mathieu Van der Poel zijn zegereeks verdergezet. De Nederlander versloeg wereldkampioen Wout Van Aert, en stak ook de eindzege in de Superprestige op zak. Sinds het WK heeft Wout Van Aert nog geen enkele wedstrijd kunnen winnen.

Van bij de start werd het tempo heel strak gehouden. Een kopgroep van negen renners trok de tweede ronde in. Dat waren Wout Van Aert, Gianni Vermeersch, Laurens Sweeck, Vincent Baestaens, Tim Merlier, Jim Aernouts en de Nederlanders Mathieu Van der Poel, Lars van der Haar en Corné van Kessel.

Voor Van der Poel ging het allemaal te traag en de Nederlandse kampioen versnelde. Wout van Aert volgde met Corné van Kessel en Gianni Vermeersch in zijn spoor. Van Aert overbrugde in zijn eentje de kloof met de Nederlandse kampioen en ging meteen resoluut aan de leiding rijden. Op het einde van de vierde ronde demarreerde Van der Poel en Van Aert moest even passen. Achter de wereldkampioen volgden Van der Haar, Vermeersch en Sweeck. Van der Poel bleef ondertussen tempo rijden, maar dat deed ook Van Aert. Hij knabbelde stelselmatig aan zijn achterstand.

Op twee ronden van het einde was het verschil maar negen seconden, maar toen kraakte Van Aert. Bij het ingaan van de slotronde was de kloof tussen beide renners immers al opgelopen tot zestien seconden. Meteen werd duidelijk dat enkel pech Van der Poel nog van de zege kon houden. Die pech kwam er niet en Van der Poel haalde het voor Van Aert en Sweeck.

Achter de twee tenoren reed Laurens Sweeck in de laatste ronde weg van Lars Van der Haar en Gianni Vermeersch, Kevin Pauwels werd teleurstellend vijftiende.

Van der Poel: “Zeven op acht, toch niet onaardig?”

Voor van der Poel was het al de zevende zege in de Superprestige dit seizoen. Enkel in Francorchamps moest Van der Poel de duimen leggen voor Van Aert. “Ik had ze graag allemaal gewonnen, maar zeven op acht is ook al mooi, hé”, lachte Van der Poel na afloop.

“Ik had voor de wedstrijd al meegegeven dat ik dit parcours heel leuk vond”, opende Van der Poel. “Dit was echt een parcours waarop je je eigen tempo kon rijden. Op de zandstrook kende ik de eerste ronden wat problemen omdat ze alle groeven dicht hadden gemaakt. Naderhand liep het daar wel beter. Van zodra ik een mooie voorsprong had kon ik wat rust inbouwen voor die bewuste zandstrook want daardoor heen laveren kostte me wel wat kracht.”

“Dit is een belangrijke zege”, vervolgde de Nederlander. “Ik ben ook zeer tevreden dat ik een klassement gewonnen heb dit seizoen. Ik boekte een zeven op acht. Natuurlijk had ik maar al te graag alle wedstrijden gewonnen maar in Francorchamps was het me niet gegund. Maar kom, zeven zeges behalen in een regelmatigheidscriterium is toch niet onaardig?”

Van Aert: "Geloofde nooit in winstkansen"

Wout van Aert moest lijdzaam toekijken hoe Van der Poel de sterkste van het pak was. "Eigenlijk geloofde ik er nooit in dat ik hier kon winnen", reageerde de 22-jarige Antwerpenaar na afloop. "Mathieu is niet voor niets winnaar in zeven van de acht manches en is dan ook de terechte eindlaureaat van de Superprestige. Ik ben tevreden met mijn tweede plaats."

"Het was mijn veertiende tweede plaats dit seizoen, maar beter zoveel keer tweede worden dan helemaal niet presteren. In het tweede gedeelte van de cross was het bij mij helemaal op en was de tweede plaats vasthouden het hoogst haalbare. Ik probeer er nog alles aan te doen om dit seizoen eens te kunnen winnen in de regenboogtrui. Ik heb er nog drie kansen voor, maar het is mentaal heel belastend om op het einde van het seizoen nog voluit te gaan."

Sweeck: "Altijd leuk om op het podium te staan"

Laurens Sweeck (Era) werd derde in Middelkerke en is ook derde in de eindstand van de Superprestige. "Ik kan me helemaal vinden in deze derde plaats", toonde de 23-jarige Vlaams-Brabander zich tevreden. "Ik werd op acht manches immers viermaal derde. Het is altijd leuk om op het podium te staan. De zandstrook was hier het breekpunt. Daar kon je tijd goed maken, maar anderzijds ook tijd verliezen. Wie het spoor niet vond, reed zich helemaal stuk." .

Uitslag:

1. Mathieu Van der Poel

2. Wout Van Aert

3. Laurens Sweeck

4. Lars Van der Haar

5. Gianni Vermeersch

6. Tom Meeusen