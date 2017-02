Motorcompartiment van bus brandt uit op Noorderlaan: geen gewonden, weg vrijgegeven

Antwerpen / Luchtbal-Rozemaai - Op de Noorderlaan, richting Antwerpen, vloog deze middag het motorcompartiment van een bus van De Lijn in brand. Niemand raakte gewond, er was wel verkeershinder.

De brand aan de buitenzijde van de bus van lijn 771, de dienst tussen Zandvliet en Antwerpen,werd omstreeks 13.45 uur opgemerkt. De buschauffeur zette zich aan de kant op de Noorderlaan tussen de IJzerlaan en de Noorderplaats.

Het motorcompartiment had vuur gevat, maar alle reizigers en de buschauffeur konden zich tijdig in veiligheid brengen. De politie sloot de weg af in de richting van de stad om de brandweer zijn werk te laten doen.

De brandweer kon verhinderen dat de hele bus uitbrandde. Er is wel aanzienlijke schade aan het motorcompartiment. Wie via de Noorderlaan hoopte de stad in te rijden, was er tijdelijk aan voor de moeite en moest een omleiding volgen.

Nadat het voertuig getakeld was en de brandweer een oliespoor had opgekuist, kon de rijbaan rond 15 uur weer volledig vrijgegeven worden. De oorzaak van de brand was vermoedelijk accidenteel, maar zal nog door experts worden onderzocht.

Busbrand Noorderbrug: twee rijstroken richting centrum opnieuw vrijgegeven voor verkeer pic.twitter.com/1GBiiosS0k — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 11 februari 2017

Einde #verstoring #Antwerpen Noorderbrug

Omleiding opgeheven

Lijnenbundels 600-700 en bus 23 volgen weer hun normaal traject#delijn — De Lijn (@delijn) 11 februari 2017

Foto: BFM

Foto: BFM