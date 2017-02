Bolt toont zich op ongewoon nummer

De Jamaicaanse spurtbom Usain Bolt heeft zaterdag een sterke chrono (15.28) laten optekenen op de 150 meter in Melbourne, op de Nitro Athletics. Dat is een competitie waarin atleten verscheidene ongewone disciplines uitproberen.

“Het is de eerste keer dat ik in februari al in vorm ben”, liet Bolt na afloop optekenen. “Ik keek er naar uit om ook eens een individuele race te lopen. Ik voelde me goed, maar het belangrijkste was dat ik geen blessure opliep. Ik heb nog enkele maanden te gaan voor het WK. Dat moet dus lukken.” Dat WK, in augustus in Londen, is het laatste doel van Bolt voor hij afscheid neemt van de topsport.

“Ik ben van plan deel te nemen aan zo veel mogelijk meetings dit jaar”, vervolgde Bolt. “Zo blijf ik in vorm en bovendien kunnen zo veel mogelijk mensen me nog eens zien voor ik afscheid neem van de atletiek.”

De 30-jarige Bolt bleef een kleine seconde boven zijn record op de 150m (14.35), dat hij in 2009 in Manchester liep. In de laatste meters liet hij wel zich al uitbollen. Nauwelijks 45 minuten later nam de Jamaicaan, samen met teammaats Asafa Powell (Jam), Natasha Morrison (Jam) en Jeneba Tarmoh (VSt), deel aan de 4x100m (40.45).

Bolt neemt het in Australië met het ‘Bolt All-Star team’ op tegen vijf nationale selecties (Australië, China, Japan, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland). Hij zou voor zijn deelname zo’n 700.000 euro ontvangen.