Honderden mensen nemen afscheid van slachtoffer putdekselmoord

Brecht / Lille - In een bomvolle Sint-Leonarduskerk in Sint-Lenaarts (Brecht) namen zaterdagmiddag honderden mensen afscheid van Paul Boeye. Hij kwam vorige week zaterdag in verdachte omstandigheden om het leven op een boerderij in Gierle (Lille).

Op een boerderij in Gierle werd vorige week het levenloze lichaam aangetroffen van eigenaar Paul Boeye (51). Varkenskweker Jef V.O. (55) en zijn zoon Marnik (19), die de hoeve van hem huurden, waren aanwezig bij de feiten. Volgens hen ging het om een ongeval, waarbij Boeye een putdeksel op het hoofd had gekregen. Maar het gerecht onderzoekt of er sprake is van een gewelddadig overlijden.

Boeye werd deze voormiddag in Sint-Lenaarts begraven. Honderden familieleden, kennissen en collega’s van de bio-ingenieur namen afscheid tijdens een sobere plechtigheid. De priester verwees onder meer naar het kwaad dat de man vorige zaterdag is overkomen. Hij beschreef Paul Boeye als een man die veel van de natuur en zijn gezin hield. Tijdens de plechtigheid weerklonk vooral klassieke muziek, onder meer De Lente van Vivaldi.