Ouders dachten dat tablet Eve (6) oogproblemen bezorgde maar diagnose zette hun wereld op z’n kop

In november vorig jaar merkten de ouders van de zesjarige Eve op dat hun dochtertje een beetje scheel begon te kijken. Ze namen Eve mee naar de dokter, in de veronderstelling dat het wel gewoon veroorzaakt zou zijn door te vaak op iPad te spelen. Enkele dagen later kwam de diagnose, die hun hele wereld op z’n kop zou zetten.

Eve’s ouders, Britten Lee Gascoigne en Phillipa Batten, kregen de ene klap na de andere te verwerken in die eerste dagen. Eerst kregen ze te horen dat het om kanker zou gaan en dat Eve aan het ongelofelijk zeldzame myoepithelial carcinoom zou lijden. Het meisje moest meteen onder het mes om een grote hersentumor te laten verwijderen.

“We ontdekten dat haar oogzenuw opgezwollen was door een hersentumor, dat gebeurde op 23 november en enkele dagen later onderging Eve een grote operatie. Haar tumor was zo zeldzaam dat de dokters hem niet meteen konden thuisbrengen. Wachten duurde nog nooit zo lang als toen”, aldus mama Phillipa.

Het duurde uiteindelijk zeven weken voor de juiste diagnose gesteld kon worden. De tumor werd zelfs naar Duitsland verscheept voor analyse. Onlangs kon Eve dan toch met chemotherapie beginnen, die gespreid zal worden over twaalf weken.

“Het was verschrikkelijk, absoluut verschrikkelijk. We hadden nooit verwacht dat het een hersentumor zou zijn, we dachten gewoon dat ze een brilletje zou krijgen om haar ogen te corrigeren. We dachten dat ze te veel tv gekeken had of te lang op de iPad had gespeeld. Het was een immense schok voor ons allemaal.”

Wereldwijd zijn er maar zeven kinderen die aan hetzelfde soort kanker lijden als Eve. Gelukkig valt hij in de meeste gevallen goed te behandelen. Het meisje wil zich dan ook niet klein laten krijgen door de ziekte, aldus haar mama. “Eve is ongelofelijk. Ze is deze week naar school geweest en we proberen haar leven zo normaal mogelijk te houden. Ze is heel energiek, altijd aan het zingen en dansen. Ze houdt van Lady Gaga maar ik ben er niet uit of zij nu wel het beste rolmodel is.”

“Eve is een geweldig persoon. Ze heeft zich nooit vragen gesteld en accepteert het gewoon. Haar haar is nu uitgevallen maar ze heeft nog steeds een grote lach op haar gezicht.”

De familie probeert nu geld in te zamelen om Eve een behandeling met protonstralen te kunnen laten volgen. Dat is ook een vorm van bestraling om kanker tegen te gaan, maar meer gericht, waardoor het brein van Eve minder schade zou oplopen in het proces. Er is zo’n 150.000 Britse pond (circa 17.600 euro) voor nodig om de behandeling te kunnen betalen en de familie kon ondertussen iets meer dan 8.000 pond ophalen met hun crowdfundingsactie.