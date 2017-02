Lommel United wil replay op het veld van Tubeke

Lommel United wil dat het resultaat (2-0) van de competitiewedstrijd van de 23e speeldag in de Proximus League (1B) op het veld van Tubeke nietig wordt verklaard. De rode lantaarn vraagt dat de partij van 20 januari op zijn minst gedeeltelijk herspeeld wordt. Dat heeft advocaat Willem-Alexander Devlies zaterdag bepleit voor het Bureau Arbitrage van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Bij een 1-0-achterstand en na een halfuur spelen werd Christophe Bertjens onterecht uitgesloten door scheidsrechter Denis Vanbecelaere, die een rode kaart gaf op aangeven van zijn assistent Alho-Guerreiro. De vierde official werd misleid door Andrei da Silva Camargo. De speler van Tubeke stapte op Bertjens af, ging zelf met het hoofd naar de spits van Lommel en viel vervolgens theatraal tegen het grasveld.

Meester Devlies benadrukte dat Vanbecelaere de betwiste fase zelf niet heeft gezien. “Dat is belangrijk, omdat hij de fase dan ook niet beoordeeld kan hebben. Hij gaat voor zijn beslissing af op een signaal van zijn assistent en ook die heeft de fase duidelijk niet goed gezien”, zei mr. Devlies, die gewag maakt van een verkeerde toepassing van de spelregels eerder dan een verkeerde beoordeling van de feiten. “Lommel wil dan ook dat de wedstrijd volledig herspeeld wordt, of op z’n minst vanaf het moment waarop Bertjens onterecht van het veld werd gestuurd.”

Hoewel de advocaat van Lommel United, gelet op eerdere uitspraken van de KBVB in gelijkaardige dossiers, de kans klein acht dat de wedstrijd herspeeld zal worden, vindt hij het wel belangrijk om een signaal te geven aan de KBVB. “Het is helaas niet de eerste keer dat Lommel benadeeld wordt door een verkeerde beslissing van de scheidsrechter. Dit seizoen leidde zo’n fout al zeven of acht keer tot puntenverlies en mede daardoor staat de club onderaan in het klassement”, stelde meester Devlies. “De club wil een duidelijk signaal geven aan de KBVB. Het is tijd dat er werk wordt gemaakt van technologische hulpmiddelen als de doellijntechnologie en de videoref. Voetbal is niet langer gewoon een spel, de financiële belangen worden steeds groter. In een professionele context kan het niet zijn dat scheidsrechterlijke fouten mee beslissen over een eventuele degradatie.”

Tubeke, vertegenwoordigd door gerechtigd correspondent Michel Lekime, wijt de rode kaart aan de interpretatie van de scheidsrechter en besluit dan ook dat de 2-0 eindstand behouden moet blijven.