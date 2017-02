David Goffin opent tegen Andrey Kuznetsov in ATP Rotterdam

David Goffin (ATP 11) speelt in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Nederlandse Rotterdam (hard/1.724.930 euro) tegen de Rus Andrey Kuznetsov (ATP 55).

Het wordt hun derde onderlinge duel. Goffin won de twee eerdere ontmoetingen, op de Challengers van Palermo (2009) en Dortmund (2011), telkens op gravel.

Bij winst treft Goffin, die het derde reekshoofd is, in de achtste finales de Duitser Florian Mayer (ATP 49) of thuisspeler en wildcard Robin Haase (ATP 57).

Belgiës nummer 1 is dit weekend eerst nog aan de slag in Sofia. Hij speelt er in de halve finales tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 16).

Ruben Bemelmans (ATP 151) werkt in Rotterdam de kwalificaties af. Hij speelt zaterdag in de eerste voorronde tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 96).