Mechelse schepen Koen Anciaux getrouwd met Marianne

Mechelen - In het stadhuis van Mechelen is zaterdagmiddag schepen Koen Anciaux gehuwd met zijn vriendin Marianne Festraets.

Het was burgemeester Bart Somers (Open Vld), partijgenoot en vriend van Anciaux, die het huwelijk mocht voltrekken. Gewezen politica Inge Vervotte (CD&V) was samen met Vera De Caluwe getuige.

Anciaux, al zestien jaar schepen en sinds enkele jaren voorzitter van het Sociaal Huis, was overduidelijk dolgelukkig. “Marianne is een prachtige vrouw, zeer gevoelig en moeder van een 16-jarige dochter Monica”, zegt hij. Naast een deeltijdse job in het sociale werkveld is ze als singer-songwriter vooral met muziek bezig. “In de jaren negentig haalde ze met haar groep AB logic in Australië, Costa Rica en Japan de eerste plaats in de hitparades”, vertelt de schepen.

Koen Anciaux zelf is vader van drie kinderen uit zijn eerste huwelijk: Bavo, Toon en Lies.