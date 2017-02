Artenova draait op volle toeren: "Het creatieve DNA van onze stad voelt zich hier goed"

Mechelen - Sinds kort bruist de voormalige toonzaal van meubelen Artenova in de Mechelse stationsbuurt van creativiteit. Artistiek talent, kunstenaars en creatieve ondernemers hebben er tijdelijk een stek gevonden en ze vinden er elkaar om samen te werken.

De meubelzaak in de Hendrik Consciencestraat staat al enige tijd leeg. In afwachting van een definitieve herbestemming heeft de stad er tijdelijk een talentenfabriek van gemaakt. De voorbije maanden liepen er heel wat aanvragen binnen. Ondertussen zijn artiesten en ondernemers volop bezig om hun atelier of werkruimte in te richten.

“De start die dit project heeft meegemaakt, is ongelofelijk. Twaalf mensen hebben hier hun vaste stek en vijftien jonge artiesten zijn hier in residentie. Een eerste productie is zelfs al in première gegaan”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen). Voor hem is daarmee het bewijs geleverd dat de stad zo’n locatie nodig heeft. “En het creatieve DNA van onze stad voelt zich hier goed”, stelt hij.

Voor het project werken drie partners samen: de diensten Cultuur en Economie van de stad en de vzw Mest, een initiatief om startende detailhandelaars te begeleiden en leegstand in winkels weg te werken. De drie ondersteunen de ‘bewoners’ zo goed mogelijk, zodat ze zich honderd procent kunnen focussen op creatie, ontmoeting en presentatie.

Filosofe en schrijfster Ann Meskens en beeldend kunstenares Tatiana De Munck zijn wat blij met het initiatief in Artenova. Zij huren voor langere tijd. “Wat wij tot voor kort in het stedelijk museum in Amsterdam zochten, vinden wij nu in onze eigen stad”, zegt Ann. Samen met Tatiana werkt ze aan twee kranten. “Het is geweldig om hier in alle rust te kunnen werken. Nochtans hebben wij allebei een groot huis met een zolder”, vertelt Tatiana.

"Weg van de realiteit daarbuiten"

Hier zijn ze weg van de dagelijkse beslommeringen. “En weg van de realiteit daarbuiten. Tegelijk krijgen we de kans om andere mensen te ontmoeten die creatief bezig zijn”, zegt Ann. Om samenwerking aan te moedigen, is er op de benedenverdieping een coworkingplace opgezet. Artenova, voorlopig een halfjaar in gebruik, past in het grotere project ‘Mechelen Talentenfabriek’ om beginnende kunstenaars of artiesten op een kantelmoment te ondersteunen. Zo wil de stad talent vasthouden, of zelfs terughalen.

Het gaat om jonge artiesten die nog geen professionele steun ontvangen, maar daar wel het potentieel toe hebben. Een van hen is de 17-jarige fotograaf Daan Duez. “Ik heb net mijn examens bij de middenjury afgerond voor mijn diploma secundair onderwijs. Later dit jaar wil ik fotografie gaan studeren. Ik heb een voorkeur voor portretfotografie, maar ik wil in de eerste plaats experimenteren”, vertelt de jongeman. Hij mag gratis gebruikmaken van werkruimte.