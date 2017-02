COLUMN. “De Decker en zijn mannen spelen vanavond voor oerknal op de Bosuil!”

Antwerpen - Twee obstakels resten Royal Antwerp Football Club nog op weg naar de Jupiler Pro League: winst in de tweede periode en winst in de dubbele finalewedstrijd tegen KSV Roeselare, begin maart. Vanavond kunnen ze een grote stap zetten in de thuiswedstrijd tegen grote concurrent Lierse SK.

Wanneer het Antwerp voor de wind gaat, steken de superlatieven onmiddellijk de kop op en wordt de grijsgedraaide boutade van onder het stof gehaald: Een traditieclub met zo’n indrukwekkend publiek moet in eerste klasse spelen.

Meestal zijn dit loze woorden van eerbare lieden – dat wel – die zelden of nooit de Bosuil bevolken voor een potje 1B-voetbal. Maar wat zijn dan de feiten? Als vaste observator van de reeks doe ik een bescheiden poging.

Vorig jaar liep het in extremis mis in de titelwedstrijd tegen Eupen. Antwerp vergat – stijf van de adrenaline – te voetballen en focuste zich nagenoeg uitsluitend op het lamleggen van fantast Luis García, u wellicht welbekend vandaag. Dat Antwerp tot de laatste speeldag meedeed en veel punten pakte, camoufleerde het feit dat er zelden met goed voetbal én overtuiging een wedstrijd gewonnen werd. Exemplarisch daarvoor waren de thuismatchen tegen mindere tegenstanders die beslist werden op basis van een klasseflits, zonder meer. In lastige wedstrijden kon het team ook rekenen op een solide defensie die amper iets weggaf. Het was geen overbodige luxe in de toenmalige type-opstelling 4-2-3-1. Met Jo Omolo én Mamoutou N’Diaye samen voor de verdediging, wat wellicht voor een gebrek aan balans in de aanvallende sector zorgde.

Het Antwerp van vandaag voetbalt dwingender en doet dat vooralsnog in een gesmaakte 4-4-2 met Owusu en Lallemand voorin. Na een turbulent seizoensbegin: Fred Vanderbiest worstelde met groepsdynamiek, moest lang wachten op iets wat op een type-elftal leek, en had – eerlijk – ook pech op beslissende momenten, en de passage van John Bico heeft u op alle mogelijke mediakanalen kunnen volgen.

Wim De Decker

Waarom draait het nu dan plots wel en waarom is Antwerp eindelijk een valabele kandidaat voor promotie? Omdat De Decker een oase van rust lijkt in een apocalyptische club waar het elke dag (kan) brand(t)(en). Omdat de coach, die nog geen enkele wedstrijd verloor, een herkenbaar systeem neerzette dat het team toelaat om een tegenstander naar de keel te grijpen. En omdat de rehabilitatie van William Owusu, Michael Lallemand en winger Tuur Dierckx bijna simultaan tot stand kwam. Vergeet daarbij ook niet de strijdlust van de onfortuinlijke Björn Vleminckx en de leiderskwaliteiten van Maxime Biset, die ondertussen op de bank belandde. Ook de komst van oude-De-Decker-bekende Faris Haroun zorgde ervoor dat de balanspuzzel in elkaar viel. Extra troef is de aanwezigheid van een aantal potentiële gamechangers op de bank. Een coach is immers maar zo sterk als zijn kern. Maar één ding staat vast. Als hij de klus klaart, staat Rubens zijn plek op de Groenplaats af aan Wim De Decker.

De Bosuil wacht op de oerknal. Hoeveel procent kans Antwerp op dit moment heeft om de hoofdvogel af te schieten? 33,33%, evenveel als het frivole Lierse met de topspitsen (Dylan De Belder scoorde al 15 keer, Aurélien Joachim scoorde 5 keer in tien wedstrijden, red.) en het imposante collectief van Roeselare dat snel terug hoopt te pieken na hun TGV-passage in periode één. Want, beste sportliefhebbers, de bal is dit seizoen in de Proximus League ronder dan rond. Moge de beste zegevieren!

Volg de clash Antwerp - Lierse om 20.30 uur hier.

Bekijk het klassement in de Proximus League hier.