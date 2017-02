VIDEO. Mexicaanse marine zet helikopter in om drugsbaron uit te schakelen

Mexicaanse Marine zet helikopter in om drugsbaron uit te schakelen

Officiers van de Mexicaanse marine raakten donderdag betrokken bij een schietpartij met leden van het Beltran-Leyva Cartel in Tepic, een plaats op zo’n 750 kilometer van de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad. De mariniers waren ter plaatse om informatie te verzamelen in hun poging om de drugshandel in de regio een halt toe te roepen, toen een groep zwaarbewapende mannen plots het vuur openden. De mariniers kregen luchtsteun van een gevechtshelikopter en konden minstens twaalf leden van het kartel uitschakelen en doden, waaronder de leider Juan Francisco Patron Sanchez, alias ‘De H-2’.

Volgens de Mexicaanse autoriteiten waren de leden van het drugskartel bewapend met zware geweren, zoals kalasjnikovs en een AR-15. Afgelopen dinsdag lokten bendeleden van hetzelfde kartel een andere patrouille in een hinderlaag, waarbij vijf mariniers omkwamen.

De nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump, tekende donderdag nog een decreet om harder op te treden tegen drugskartels in een poging om de bendes te ontmantelen. Het is niet duidelijk of de dood van de leider van het Beltran-Leyva Cartel een impact zal hebben op de lucratieve drugstrafiek naar de Verenigde Staten: volgens verschillende bronnen duurt het niet lang tot een gevallen leider wordt vervangen en wordt de uitvoer van cocaïne snel hervat.