Vzw Prinses Harte zet stap naar professionele werking

Mechelen / Muizen - Voor de mensen achter de vzw Prinses Harte uit Muizen is Artenova, het tijdelijke Mechelse huis voor artistiek talent en creatieve ondernemers, een buitengewone kans om de werking meer te professionaliseren met een kantoor buitenhuis.

De vzw ontstond zo’n vier jaar geleden na het overlijden van Harte, het dochtertje van stichters Johan Muyldermans en Elke Du Bin. Ondertussen verspreiden zij over de vier universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen ridder- en prinsessenpakketten om zieke kinderen hun zorgen even te doen vergeten.

“We hebben lang nagedacht over de stap naar professionalisering. Zo willen wij een film maken om de vzw voor te stellen, wij maken ook werk van een nieuwe website en hopen we grotere bedrijven aan te spreken voor onze werking uit te bouwen. Met vrijwilligers alleen lukt dat niet”, vertelt Johan Muyldermans.