Wommelgem - Op de E313 in Wommelgem, richting Antwerpen, is deze morgen een auto over de kop gegaan.

De wagen was eerst tegen de de linkervangrail gebotst en maakte dan een tuimeling. De chauffeur kwam er zonder verwondingen vanaf. Om het wrak te takelen werden tijdelijk drie rijvakken afgesloten en moest al het verkeer over de pechstrook. Hierdoor was het een tijd filerijden.