Franse astronaut tweet adembenemende foto van België vanuit ISS

“’s Nachts overvliegen is magisch: een glinsterend tapijt glijdt zonder te stoppen voorbij. België en zijn goed verlichte autostrades zijn makkelijk te herkennen!” laat de astronaut weten. De 39-jarige Pesquet verblijft sinds november vorig jaar in het ruimtestation voor een missie die ongeveer zes maanden zal duren.

Night passes are magical, a glittering carpet of lights as beautiful as you can imagine! Belgium is easy to spot thanks to its lit motorways pic.twitter.com/HUc43knmT2