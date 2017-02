Daarom is het best geen gelijkspel in de topper tussen Antwerp en Lierse

Nog drie wedstrijden te gaan in de tweede periode van de Proximus League. Eén punt is het verschil tussen Antwerp en Lierse. En wie staan er vanavond tegenover elkaar op de Bosuil? Jawel, de twee Antwerpse grootmachten uit 1B. Een rechtstreekse confrontatie met dat felbegeerde finaleticket als inzet. Wie zet zich in poleposition voor de laatste twee duels?

Alsof de kalendermaker het vooraf had uitgedokterd. Met nog drie speeldagen te gaan, nemen het nummer één en twee het tegen elkaar op. En nadien moeten ze allebei nog tegen Roeselare, derde in de periodestand en ook nog niet uitgeteld. Zowel Antwerp als Lierse kan vanavond een genadeslag toedienen aan zijn grootste rechtstreekse concurrent.

Wint Antwerp straks in eigen huis, dan bedraagt de kloof vier punten en kan het volgende week de periodetitel al op zak steken. Lierse kan met een zege het goede elan van Antwerp breken én een voorsprong van twee punten nemen. Maar net als bij weddenschappen geldt: als er veel te winnen valt, valt er ook veel te verliezen.

Beste papieren?

Wie heeft de beste papieren? Antwerp zit in de goede flow, verloor nog geen enkele keer sinds Wim De Decker hoofdtrainer is en heeft de steun van een volle Bosuil. Maar ook Lierse kan een hele hoop adelbrieven voorleggen. Het pakte dit seizoen al de meeste punten over de twee periodes heen, scoorde het meeste doelpunten, heeft met Joachim De Belder de topschutter en met Manuel Benson de assistenkoning van de reeks in de rangen en won de jongste twee duels tegen Antwerp op de Bosuil.

Roeselare lachende derde bij gelijkspel

Een dubbeltje op zijn kant dus. En het kan net zo goed een gelijkspel worden. En dan is Roeselare de lachende derde. Als de West-Vlamingen in dat geval hun match op zondagavond winnen, hebben zij de touwtjes in handen. Met nog een wedstrijd tegen Antwerp en Lierse kan Roeselare dan bepalen wie zijn tegenstander wordt in de finale. Of met een negen op negen er zelfs voor zorgen dat er geen finale komt. Dat dus de beste mag winnen vanavond. En denk eraan: best geen gelijkspel.

Volg de topper live op GVA.be om 20u30