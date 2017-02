Primeur: Onveilig studentenhuis in Antwerpen gesloten

Na controle bleek het studentenpand in de Laureisstraat 118 in Antwerpen niet te voldoen aan de strenge veiligheidsnormen. Foto: patrick de roo

Antwerpen - Voor het eerst sluit de stad Antwerpen een studentenpand. “Ondanks opvolging en aanmaning voldoet het gebouw nog altijd niet aan de noodzakelijke brandveilig-heidsvereisten”, zegt burgemeester Bart De Wever.

Sinds 2010 werkt de stad Antwerpen samen met verschillende onderwijspartners aan een optimaal studentenhuisvestingsbeleid. Het doel is om elk studentenpand in de stad te controleren op woonkwaliteit, brandveiligheid en stedenbouw.

“Het is nu de eerste keer dat we een studentenhuis moeten sluiten. Dat gebeurt na een reeks waarschuwingen. Het gaat over een studentenhuis met tien wooneenheden in de Sint-Laureisstraat”, zegt Bart De Wever (N-VA).

Een studentenhuis dat voldoet aan alle kwaliteitseisen en veiligheidsnormen krijgt een groen label. Een pand dat niet voldoet krijgt een blauw label. De eigenaar heeft dan zes maanden om het pand aan te passen. Doet de eigenaar dat niet, dan volgt een rood label en worden GAS-boetes van 170 tot 300 euro uitgeschreven. De volgende stap is verplichte sluiting. Tussen de beslissing van het stadsbestuur en de uiteindelijke sluiting zitten twee weken. Mocht de eigenaar zijn pand toch in orde brengen met de veiligheidsvoorschriften, dan kan de sluiting nog ongedaan gemaakt worden.