Lichaam Shashia in tuin begraven, maar verdachte “weet niets meer”

Antwerpen - Ik herinner me niets meer. Het is één grote blinde vlek.” John V. (25) uit Antwerpen, in wiens tuin donderdagavond het lichaam van de vermiste Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg werd aangetroffen, weigert bekentenissen af te leggen over de moord op de jonge vrouw.

“Ben zelf ook super ongerust.” Zo reageerde John V. woensdag via Facebook op een bericht van de broer van Shashia, waarin die zijn hoop uitsprak op een goede afloop. Op de dag van haar verdwijning, net na de verspreiding van het opsporingsbericht, had de 25-jarige Antwerpenaar ook al zijn bezorgdheid geuit in een andere Facebookpost: “Ben kapot, voel mij ziek schuldig... Wat als er iets is gebeurd omdat wij afspraken...”

Maar alles wijst erop dat John V. de 20-jarige Shashia Moreau uit Heist-op-den-Berg op dat moment al had vermoord en haar lichaam in de kleine stadstuin achter zijn appartement had begraven.

Bloedvlek en graafsporen

Dinsdagavond ging de 25-jarige Antwerpenaar nog gewoon naar zijn werk in de McDonald’s in Burcht (Zwijndrecht). “Ook woensdag was hij daar”, zegt een getuige. “Zijn hand was ingetapet. Hij zei dat hij boos was geworden omdat er iemand niet was komen opdagen, en hij daarom op een muur had geslagen. Woensdagmiddag kwamen er politiemannen het filiaal binnen. Ze namen John mee voor verhoor en keken in zijn kluisje. Daar namen ze van alles foto’s.”

Op dat moment werd John V. nog als getuige verhoord, als de persoon die de vermiste Shashia voor het laatst zou hebben gezien – wat hij ontkende. Maar in zijn woning zagen de speurders al snel dat er iets niet in de haak was.

Een bloedvlek op het tapijt en duidelijke sporen van werk in de tuin deden de alarmbellen bij de speurders afgaan. Ze namen de verklaringen van John V. grondig onder de loep en ontdekten dat de twintiger loog. Hij had Shashia wél nog gezien, zo toonden de beelden van de politiecamera’s in Antwerpen aan. Daarop was zelfs te zien dat het meisje zijn woning in de Van Stralenstraat binnenging.