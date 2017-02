Bewoners De Steiger spelen Romeo en Julia

Bornem - Twaalf mensen met een mentale beperking van Huize De Steiger en een van ’t Onzent in Liezele voeren dinsdag en donderdag het toneelstuk Romeo en Julia op. Dat gebeurt bij Zates in Branst.

Het is niet de eerste keer dat de mensen van De Steiger een toneelstuk opvoeren. “Het is ondertussen al de vijfde keer dat we het doen”, vertellen begeleidsters Sonja Meskens en Kitty Verolle. “We hebben deze keer voor een eigen interpretatie van Romeo en Julia gekozen. En iedereen mocht zelf kiezen welke rol hij wou spelen. Het is een toneelvoorstelling met emotie en echte traantjes, maar er kan ook gelachen worden omdat we er een eigen toets aan geven en omdat er af en toe wat moet geïmproviseerd worden.”

Anderhalf jaar lang hebben de voorbereidingen voor het toneelstuk geduurd. “Het was in eerste instantie belangrijk dat iedereen wist waarover Romeo en Julia ging. We hebben zelfs naar de film gekeken. En nadien hebben we vooral geoefend.”

De spelers kijken alvast uit naar de voorstellingen van komende week. “De laatste weken is er bijna dagelijks geoefend. Onze toneelspelers zijn bijna dag en nacht bezig met hun rol. Sommigen hebben er zelfs slapeloze nachten van. Ze kijken echt uit naar volgende week als ze het voor een volle zaal mogen doen. En bij Zates komen ze graag. Vandaar ook dat we het in dit zaaltje doen. Al zullen de zenuwen bij de meesten wel gespannen staan als ze zien dat het zaaltje vol met publiek zit.”

Ondanks hun mentale beperking zit erbij de toneelspelers toch heel wat talent. “Het is ons opgevallen dat sommige acteurs dat echt heel goed doen. Het is de moeite om hen aan het werk te zien.”

De voorstellingen zijn nu dinsdag om 13.30u en donderdag vanaf 19u in het zaaltje van café Koningsrek, bij Zates. De toegang is gratis.