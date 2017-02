Vanaf vandaag nieuwe ingang voor ziekenhuis

Bornem - Vanaf vandaag wordt de nieuwe vleugel van de Bornemse Sint-Jozefkliniek geleidelijk in gebruik genomen. Belangrijk voor de bezoekers is dat de ingang van het ziekenhuis verhuist naar de Achterweidestraat.

Het zal de komende dagen een drukte van je welste zijn in de nieuwe vleugel van de Bornemse Sint-Jozefkliniek. Medewerkers van een verhuisfirma zijn er volop bezig om alles stelselmatig te verhuizen van het oude gebouw naar het nieuwe. “Met de voorbereidingen van de eigenlijke verhuizing zijn we een vol jaar bezig geweest. We zijn een ziekenhuis, we kunnen niet twee weken sluiten om de verhuizing in orde te brengen. De gezondheidszorg moet gegarandeerd blijven”, zegt communicatiemanager Anke De Herdt.

“De belangrijkste wijziging voor de bezoekers is dat de ingang vanaf vandaag niet meer in de Kasteelstraat ligt, maar in de Achterweidestraat. Daar is ook het onthaal gevestigd. Nieuw is dat mensen die op consultatie komen hun identiteitskaart in een computer moeten steken en dan krijgen ze automatisch een papiertje met de richtlijnen: hoe laat ze verwacht worden en hoe ze de consultatieruimte in de nieuwe vleugel kunnen vinden. We werken met routes die moeten gevolgd worden.”

Alles uitpakken

Alle consultatieruimtes zijn vanaf nu ondergebracht in de nieuwe vleugel. “Ik heb vrijdag tot dertien uur consultatie gehad in mijn oude ruimte. Nadien is alles leeggehaald in de kamer en naar de nieuwe consultatieruimte overgebracht. Dit weekend wordt alles netjes uitgeladen zodat ik vanaf maandag mijn patiënten hier kan ontvangen. Het zal wel even wennen zijn na zestien jaar in een andere stek te hebben gezeten”, zegt longarts Ann-Marie Morel.

Ook gynaecologe Marianne Stevens verhuisde gisteren naar haar nieuwe ruimte. “Eerst alles uitladen en dan alles nog eens poetsen. Maar we zijn er vanaf zaterdag klaar voor”, lacht ze.

Vandaag wordt ook de dienst medische beeldvorming verhuisd. “Er is nieuwe apparatuur aanwezig, maar er moet ook apparatuur worden overgebracht”, voegt De Herdt nog toe.

Volgende woensdag is het dan de beurt aan de afdelingen revalidatie, materniteit en geneeskunde. “Dat wordt wellicht de zwaarste dobber. Dan moeten er ook patiënten worden verhuisd. Maar ook dat is tot in de details voorbereid.”

Nadien worden nog de pijnkliniek, de centrale sterilisatie en het labo uit Willebroek verhuisd en zal ook het operatiekwartier nog worden verhuisd. “De voorbije weken zijn er al opleidingen gestart voor de mensen die in het operatiekwartier moeten werken. Op 18 februari wordt er een laatste test gedaan met alle medewerkers en chirurgen.”

Nieuw voor het publiek is dat de oude bezoekersparking vanaf nu alleen nog door het personeel kan gebruikt worden. Bezoekers van het ziekenhuis kunnen hun wagen in het parkeergebouw van de gemeente achterlaten.