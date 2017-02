Cavani met PSG alweer niet te stoppen in Bordeaux: heerlijke volley

PSG kende geen problemen op bezoek bij Bordeaux en daarvoor moest het alweer zijn Uruguaanse spits Edinson Cavani bedanken.

Al na zes minuten schoot Edison Cavani de bezoekers op voorsprong. De topschutter van PSG nam een afvallende bal meteen op de slof en zag zijn volley in doel belanden. Na een heerlijke tegenaanval gingen de Parijzenaars met dubbele voorsprong de rust in. Angel di Maria wipte de 0-2 over doelman Carrasso.

Meteen na de pauze deden di Maria en Cavani de boeken helemaal toe. De Argentijnse winger schudde een gemeten voorzet uit zijn schoenen, Cavani trapte opnieuw in één tijd binnen: 0-3.

In de stand komt PSG op gelijke hoogte met AS Monaco, dat zaterdag Metz ontvangt.