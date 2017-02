Kim Huybrechts strandt in 1/16e finales kwalificatietoernooi UK Open darts, zege voor Van Gerwen

Kim Huybrechts (PDC-15) werd vrijdag in het Engelse Preston uitgeschakeld in de zestiende finales van het vierde kwalificatietoernooi voor het UK Open. Michael Smith (PDC-11) bleek met 6-1 een maatje te groot voor de 31-jarige Antwerpenaar. In de eerste ronde was Huybrechts bye, in de tweede won hij met 6-5 van de Braziliaan Diogo Portela (PDC-106), in de derde met 6-3 van Curtis Hammond (geen ranking).

Voor broer Ronny Huybrechts (PDC-47) zat het toernooi er al op na één wedstrijd en een 6-0 nederlaag tegen de Hongkonger Kai Fan Leung (PDC-114). Dimitri Van den Bergh (PDC-51) startte met 6-5 winst tegen de Japanner Yuki Yamada (gr), waarna hij er in de tweede ronde met 6-5 uitging tegen Wayne Jones (PDC-121). Ook voor Mike De Decker (PDC-52) eindigde het in de tweede ronde. Na een 6-1 zege tegen Shaun Griffiths (PDC-84) verloor hij daarin met 6-2 van Rob Hewson (gr).

Het toernooi werd gewonnen door wereldkampioen en ‘s werelds nummer een Michael van Gerwen. In een heruitgave van de WK-finale versloeg hij de Schot Gary Anderson (PDC-2) met 6-3. De 27-jarige Nederlander had echter vooral indruk gemaakt in zijn wedstrijd van de derde ronde tegen de Schot Ryan Murray (PDC-106). Daarin gooide hij als tweede darter in de geschiedenis twee ninedarters in één enkele wedstrijd.

Zaterdag wordt in Preston het vijfde kwalificatietoernooi voor het UK afgewerkt, zondag het zesde en laatste.