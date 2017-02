Trump speelt nu met vuur

De schorsing van het inreisverbod dat Donald Trump wil opleggen aan mensen uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen, is nu ook door het hof van beroep in San Francisco bekrachtigd. Hoe Trump ook waarschuwt voor de binnenlandse veiligheid, hij slaagt er niet in om de rechters met harde bewijzen te overtuigen. Zij blijven oordelen dat de president niet mag discrimineren, en nog veel belangrijker: dat hij de Amerikaanse grondwet onder geen enkel beding mag schenden.

Sinds zijn aantreden als president heeft The Donald allerlei controversiële dossiers in de groep gegooid. Zijn radicale plannen leken meer dan eens geïnspireerd door de overtuiging dat de president van de VS zich als machtigste leider van de wereld alles kan permitteren. Maar dat is uiteraard - en gelukkig - niet zo.

Zo is Trump al teruggefloten door de Chinese leider Xi Jinping. Die had zijn wenkbrauwen gefronst toen hij las dat Trump in een informeel telefoontje met de president van Taiwan had gezegd dat hij eventueel wel iets kon ritselen. Meer bepaald: een verbreking van het Chinese taboe voor de westerse wereld op handelsrelaties met Taiwan. Xi belde met Trump, de punten stonden blijkbaar meteen op de i en even later meldden de Chinese staatsmedia het goede nieuws in hun gezellige stijl: “Een zalige maaltijd is het wachten waard.” Zaak geregeld, geen relaties met Taiwan, einde discussie.

Het geeft duidelijk aan dat Trump niet al zijn veldslagen gaat winnen. Neem nu zijn plan voor een muur tussen de VS en Mexico. In zijn campagne schatte hij de kosten daarvan op 12 miljard+ euro en beloofde hij zijn kiezers dat de Mexicanen het grootste deel van dat bedrag zouden betalen. Nu blijkt uit een rapport van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid dat 20 miljard meer in de buurt komt voor die muur van 2.000 kilometer, grotendeels op privéterrein. En uiteraard staan de Mexicanen niet in de rij om bij te dragen.

En zo zal Trump nog vaak op de grenzen van zijn bevoegdheden botsen. Voor de Mexicaanse Muur en de schorsing van verscheidene handelsverdragen heeft hij trouwens de toestemming nodig van het Congres, zoals dat hoort in een democratie. En die zal hij zeker niet altijd krijgen, want zelfs in zijn eigen Republikeinse partij is er veel tegenwind.

Wil Trump dat niet accepteren, of doet hij in deze eerste fase van zijn bewind alsof, omdat hij wil aftasten waar zijn grenzen liggen? Opmerkelijk is in elk geval dat hij in de discussie over het inreisverbod van de zeven moslimlanden niet de steun krijgt van Neil Gorsuch, de favoriete kandidaat van Trump voor een superbelangrijke benoeming in het Hooggerechtshof. Is dat show, of is het een fundamenteel dispuut tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht? Let’s see in court!