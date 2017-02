Titelverdediger op World Grand Prix snooker uitgeschakeld in kwartfinales

Shaun Murphy (WS-6) zal zijn titel in de World Grand Prix niet verlengen. In de kwartfinales werd de 34-jarige Engelsman vrijdag in het Engelse Preston met 5-2 uitgeschakeld door de Welshman Ryan Day (WS-24). Day liet breaks van 50, 68, 50, 51 en 79 optekenen. Daar kon Murphy slechts één break van 50 tegenoverstellen.

Om een plaats in de finale neemt de 36-jarige Day het zaterdag op tegen de één jaar oudere Hongkonger Marco Fu (WS-8). Die zette Mark King (WS-21) eveneens met 4-2 opzij. Fu startte met breaks van 72, 102 en 98 voor een 3-0 voorsprong. Dan sputterde de motor even, maar in het zesde frame maakte “Cue-Man-Fu” de job met een 69 break af.

Barry Hawkins (WS-12) en de Chinees Liang Wenbo (WS-14) spelen vrijdagavond de eerste halve finale. De finale (best of 19) wordt zondag gespeeld. De winnaar krijgt 100.000 pond (117.500 euro) overhandigd.

Het scorebord van de wedstrijd tussen Fu en King zorgde overigens voor heel wat hilariteit op sociale media. Dat had dan weer alles met de familienamen van de twee te maken.