“Even goed als de echte artiesten”

Essen - Het Essense senioren-atelier, beter bekend onder de naam ESA, stelde gisteren haar muzikale show voor aan het publiek. Ze playbackten hun favoriete nummer voor een geamuseerd publiek.

In het parochiecentrum van Heikant heerste een uitgelaten sfeer. De zaal liep goed vol, want wie al eerder een optreden van ESA had meegemaakt, wist dat het ook dit jaar weer genieten zou worden. Op uitnodiging van het lokaal dienstencentrum brachten de senioren voor de tweede keer hun show.

“De eerste voorstelling vond plaats op ons jaarlijkse teerfeest”, zegt Wilfried Cleeren (70) van ESA. “Al maanden zijn we bezig met het inoefenen van de nummers, het uitzoeken van de kleding, het decor en de technische omkadering. Dat we deze show nu voor een tweede keer kunnen brengen voor een breder publiek is heel fijn.”

Al meer dan tien jaar brengen de senioren een wervelende show. ESA heeft zo’n 150 leden, van wie de leeftijd varieert tussen 60 en 85 jaar. “De leden van ESA zijn bijna even talentvol als de echte artiesten”, zegt Jef, een jaarlijkse bezoeker. “Ze toverden in ieder geval wel een lach op mijn gezicht.”

De artiesten van wie nummers werden gezongen, zijn niet van de minsten. Zo verschenen wereldsterren als Dean Martin, Andrea Bocelli, Simon & Garfunkel, Pat Boone, Frank en Nancy Sinatra, Kenny Rogers en Dolly Parton op het podium. Maar ook het Belgische repertoire met Eric en Sanne, Liliane Saint-Pierre en De Peulschillen ontbraken niet. Veel nummers klonken dan ook bekend in de oren en konden worden meegezongen, gefloten of geneuried.

Sommigen pinkten zelfs een traantje weg toen gevoelige nummer zoals Du van Udo Jürgens weerklonken. Andere nummers zorgden dan weer voor een lach op het gezicht.