Antwerpen - Familie en vrienden van de 25-jarige verdachte John V. reageren unaniem geschokt op zijn arrestatie. Ze omschrijven hem als een brave, behulpzame jongen. Maar met een scherp en donker kantje volgens sommigen.

“Wij zijn totaal in shock. John was de laatste van wie we zoiets zouden hebben verwacht”, vertelt zijn broer aangeslagen. “Wij zijn opgevoed door onze grootouders in Antwerpen. Gisteren zagen we opeens ...