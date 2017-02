WSC Winkelomheide viert 50 jaar

Geel - Op de viering van 50 jaar WSC Winkelomheide hield de trotse voorzitter een emotionele toespraak.

Het is mij als voorzitter van WSC Winkelomheide een waar genoegen jullie vandaag te mogen toespreken op deze feestelijke avond nav het 50 jarig bestaan van WSC Winkelomheide. Ik ben dan ook enorm trots om hier vandaag te mogen staan.

Trots op het bestuur van vandaag, trots op het bestuur van gisteren, trots op onze vereniging.

De eerste fundamenten van WSC Winkelomheide werden reeds gelegd in 1958 onder impuls van stichter en huidige ere-voorzitter Louis Van Roy.

Tot 1967 werden er wedstrijden georganiseerd onder het stamnummer van Balen BC.

Onze club is officieel van start gegaan op 16 januari in 1967

Op 16 januari 1967 werd WSC Winkelomheide lid van de Belgische wielrijdersbond.

1967 is een hele tijd terug!

Ikzelf herinner mij er niet zo heel veel meer van maar dat komt misschien door het feit dat het meer dan een jaar voor mijn conceptie was. Maar het internet bracht raad.

1967 was het jaar waarin Eddy Merckx wereldkampioen werd in Heerlen.

1967 was het jaar dat de laatste stoomlocomotief van het Belgisch spoorwegennet verdween.

In 1967 kostte een groot brood 10 frankskes .

Er zijn ook zaken die niet veel veranderd zijn want er wordt nog steeds gekoerst in de Hei!

Ik stel me dan ook de vraag is WSC Winkelomheide 50 jaar jong of 50 jaar oud?

Vanuit het perspectief van onze rijk gevulde geschiedenis zou ik makkelijk kunnen zeggen 50 jaar oud.

We hebben in ons 50 jarig bestaan heel wat wielerwedstrijden georganiseerd en heel wat dorpsgenoten waren actief als wielrenner! We hebben zelfs heel wat plaatselijke winnaars gehad op onze wielerwedstrijden.

Een geschiedenis van 50 jaar WSC Winkelomheide is uiteraard ook een geschiedenis van vele activiteiten en sportbelevenissen.

Helaas hebben we geen rijk archief waarin alles netjes gedocumenteerd is en opgeborgen zit maar wat misschien nog veel rijker is dan het archief zijn de vele prachtige herinneringen die elkeen heeft aan de renners en organisaties van onze club.

Iedereen heeft zijn eigen mooiste herinneringen.

Maar er zijn ook goede redenen om te stellen dat onze club 50 jaar jong is.

Eén van de voornaamste redenen is dat er vandaag nog steeds twee van de stichtende leden nl. Louis Van Roy en Maurice Hendrickx hier aanwezig zijn. Wij zijn bijzonder trots dat zij hier vandaag aanwezig zijn! Zij hebben veel voor onze vereniging betekend!

Helaas hebben we in de loop der jaren ook afscheid moeten nemen van mensen binnen onze vereniging. Uit eerbetoon voor deze mensen vraag ik graag één minuut stilte nu.

Dank u wel!

Dat het soms een beetje emotioneel voor mij kan worden heeft niet alleen te maken met het jubileum dat we vanavond vieren maar ook met het feit dat dit een beetje familie van me is.

De club werd destijds gesticht als supportersclub voor mijn vader en de eerste voorzitter was WSC Winkelomheide was mijn grootvader. We zijn ook 50 jaar jong omdat we een springlevende en actieve club zijn.

We slagen er ieder jaar steeds in een fantastisch wielerweekend te organiseren.