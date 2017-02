Jonas uit Mortsel: Net 18 en al ancien op de catwalk

Mortsel - Thuis in Mortsel is Jonas Boons een gewone puber van achttien, maar sinds zijn zestiende loopt hij al mee als model op de modeweken in Parijs, Londen en Milaan. Zelfs in Hongkong stond hij al op de catwalk. “Toen ze mij voor het eerst vroegen als model, dacht ik nochtans dat het een grap was.”

Twee keer al heeft Jonas Boons in The New York Times gestaan als model dat het ver zou kunnen schoppen in het modewereldje. Ondertussen is hij een bekend gezicht op de shows van Dior, Prada of Issey Miyake. ...