Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel start met 3D-kijkoperaties

Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel is gestart met 3D-kijkoperaties Foto: Marc Leysen

Geel - De urologen van het Sint-Dimpna Ziekenhuis te Geel zijn gestart met kijkoperaties via een 3D-beeld toepassing.

Kijkoperaties werden reeds langer uitgevoerd in Geel. Dit type ingrepen resulteert voor de patiënt doorgaans in een sneller herstel en een kortere hospitalisatieduur wanneer ze vergeleken worden met gelijkaardige ingrepen via een insnede.

De kijkoperaties werden tot op heden uitgevoerd met behulp van een 2D-scherm, zonder het natuurlijke dieptezicht. Dit vroeg van de behandelende chirurg een zeer specifieke opleiding en uitgebreide ervaring.

De nieuwe toepassing laat toe om elk type kijkoperatie uit te voeren met natuurlijk 3D dieptezicht. Het grote voordeel van 3D opereren is dat er nauwkeuriger en preciezer gewerkt kan worden. Dit resulteert voor de patiënt in kortere operatietijden. Complexe ingrepen worden vlotter en veiliger uitgevoerd.

Hoewel het nieuwe systeem geen primeur is en reeds gebruikt wordt door de Turnhoutse collegae, zijn de Geelse urologen trots op het aanschaffen van dit innovatieve systeem. Het betekent dat voor de patiënten met oa. nierkanker, vernauwing van de urineleider of een vaginale verzakking, een nog hogere kwaliteit van operatieve behandeling kan voorgesteld worden.

3D-kijkoperaties vormen voor heel wat ingrepen een alternatief voor 3D-robot chirurgie. Robot chirurgie heeft als grote nadeel dat zowel de aankoop als het onderhoud van het systeem erg duur zijn. Voor een regionaal ziekenhuis zou dit een grote financiële belasting betekenen.

Robot chirurgie wordt voornamelijk gebruikt voor een volledige prostaatverwijdering in het geval van prostaatkanker. Om ook deze techniek aan onze patiënten te kunnen aanbieden, werd recent een samenwerking met de collegae van het Jessa ziekenhuis te Hasselt uitgewerkt.