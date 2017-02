Caroline zoekt haar biologische oma: “Misschien wil ze ons toch nog leren kennen”

Kapellen / Putte-Kapellen -

Caroline Hoet (25) uit Kapellen is op zoek naar haar grootmoeder. Haar vader is een van de vele baby’s die in de jaren zestig gedwongen werden geadopteerd. Caroline hoopt op een ‘Florence-effect’: Florence, een vrouw uit Maldegem, vond na een soortgelijke oproep alle informatie over haar biologische vader in Canada.