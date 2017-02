Jongeren leren van bedrijfsleiders wat ondernemen is

Malle - Dankzij het bezoek van vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld aan leerlingen van het Koninklijk Atheneum Malle is de kloof tussen school en werkvloer een pak minder groot geworden.

Vijf afgevaardigden uit verschillende arbeidssectoren bezochten gisteren het Koninklijk Atheneum in Oostmalle. Leerlingen van het vijfde, zesde en zevende jaar secundair onderwijs werden er wegwijs gemaakt in de beroepswereld van vandaag

"En die zit vol uitdagingen”, meldt Werner Dageleer van AT&T, een Amerikaans bedrijf, met zetel in Brussel, dat zich focust op telecommunicatie, technologie en entertainment.

Een gelijkaardig geluid horen we bij Pepijn Palmans van Stuart, een Berchems bedrijf dat bedrijven op IT-gebied helpt bij het vinden van de juiste cloudoplossing. Hij leerde de jongeren aan hoe het er in zo’n bedrijf dagelijks aan toegaat en gaf ook tips qua management.

Psychologe Stephanie Gillis legde de werking en de beroepsmogelijkheden uit van het Psychiatrisch Centrum Bethanië in Sint-Antonius-Zoersel. Om dat alles te illustreren liet zij fragmenten zien van het tv-programma ‘Radio Gaga’, dat vorig jaar mooie beelden schoot van het psychiatrisch centrum . “Er is toekomst in onze sector en in de zorgsector in het algemeen”, meldt zij.

Cor Wintermans van Mmarkt uit Kasterlee importeert metaalbewerkingsmachines uit China. “Die zijn tot een kwart goedkoper dan die van Europese makelij. Firma’s die onze machines gebruiken kunnen daardoor goedkoper werken en zo ook meer arbeiders in dienst nemen. Dat is een concreet voorbeeld voor de jongeren om aan te tonen hoe de maatschappij en de bedrijfswereld in elkaar zit.

Katty Geeraerts van de vzw Amival uit Turnhout ten slotte bracht de jongeren bij hoe een maatwerkbedrijf (vroeger: beschutte werkplaats) werkt.