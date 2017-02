Degustation, hoekhuis vol kookpassie

Berchem - Kris Wijnen van Degustation heeft iets met hoekhuizen. Zijn restaurant op het Frederik de Merodeplein is een hoekhuis en recht er tegenover opende hij pain Mercier, een koude bakker, ook al in een hoekhuis.

Kris Wijnen kende heel wat culinaire omzwervingen vooraleer hij zeven jaar geleden op het Frederik de Merodeplein naast de Grotesteenweg belandde. Hij startte in restaurant Klare Wijn op Zurenborg en had ook de Cuistot in Lier. Tussen traiteuropdrachten door trok hij met groentekok Frank Fol mee naar de Olympische Spelen van 2008 om in Peking te koken voor de Belgische atleten. In 2009 bouwde hij op het Frederik de Merodeplein een bakkerszaak om in restaurant Degustation.

Toeval of niet, maar niet veel later opende hij zelf opnieuw een zogenaamde koude bakker, recht tegenover zijn restaurant. In ‘pain Mercier ‘verkoopt zijn verloofde Annemieke Kempers brood van Jan Delafaille, maar ook slaatjes en in Degustation bereide soepen en granola’s.

www.degustation-restaurant.be, Frederik de Merodeplein 6, Berchem.