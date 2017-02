Fashionista's trotseren de sneeuw, desnoods op hoge hakken

Het sneeuwt in New York, waar zopas de modeweek is begonnen. En dat betekent dat fashionista's hun beste beentje moeten voorzetten. Letterlijk, anders glijden ze misschien wel voor de cameralenzen van streetstylefotografen op de grond.

Kap voor de ogen en gaan, zo dacht deze vrouw met sneeuwlaarzen. Gelukkig kan ze zelf een beetje met de situatie lachen.



Een foto die is geplaatst door Bulevar St. (@bulevar_st) op 10 Feb 2017 om 4:24 PST



Een legertje modefotografen: check. Een fashionista met een stralende glimlach: check. Een sneeuwvlok in haar oog? Dat ook, ja.

Een foto die is geplaatst door FACTORY PR (@factorypr) op 9 Feb 2017 om 10:19 PST





Sneeuwpap en open schoenen: een erg onhandige en frisse combinatie.



Een foto die is geplaatst door Bulevar St. (@bulevar_st) op 10 Feb 2017 om 4:24 PST



Voor deze twee dames mocht het een modieuze outfit op plat schoeisel zijn. Een stabiele pose en sneeuwpret gegarandeerd.

Een foto die is geplaatst door Bulevar St. (@bulevar_st) op 10 Feb 2017 om 4:24 PST



"Keeping it cool", moet deze vrouw gedacht hebben toen ze werd gefotografeerd.

Een foto die is geplaatst door Danielle ?? (@theislandiva) op 9 Feb 2017 om 3:11 PST





Als modepopje kan je niet altijd in de camera kijken tijdens een sneeuwbui. Soms moet je ook gewoon zien waar je loopt...

Een foto die is geplaatst door The Webster | Laure HD (@thewebster) op 10 Feb 2017 om 6:56 PST





Dat doet ook deze blondine.

Een foto die is geplaatst door E-NONYMOUS (@enonymouscreations) op 10 Feb 2017 om 7:21 PST



Blote enkels? Geen weer te slecht om deze trend te laten zien.

Een foto die is geplaatst door Marie Claire (@marieclairemag) op 9 Feb 2017 om 9:15 PST



Er zijn ook dames die de draak steken met vrouwen die het er in alle weersomstandigheden serieus naar streven om gespot te worden op straat.

Een video die is geplaatst door Stephen Savage (@stephenbsavage) op 10 Feb 2017 om 7:12 PST



Die sneeuw stelt allemaal niet veel voor als je goed voorbereid bent zoals deze dame met paraplu.